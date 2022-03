L’Aventure extraordinaire des plantes voyageuses Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), le samedi 24 septembre à 15:30

Nous nous sommes tous émerveillés, un jour, devant l’étonnante diversité du monde végétal. Or chaque plante a une histoire. Voyageuse passionnée par le monde végétal, Katia Astafieff nous raconte dix incroyables aventures de plantes. Pour découvrir l’histoire du kiwi, de la rhubarbe, de la fraise ou de l’étrange rafflésie, et partir à l’aventure avec les explorateurs Robert Fortune, Joseph Rock ou Stamford Raffles. Dans le cadre des 24h de la biodiversité, organisées par les 22 communes d’Orléans Métropole.

Entrée libre / participation libre

conférence de Katia Astafieff, botaniste et voyageuse Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-09-24T15:30:00 2022-09-24T17:00:00

