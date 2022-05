L’aventure est dans votre cuisine, 10 juin 2022, .

L’aventure est dans votre cuisine

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10 20:00:00

Spectacle de la comédie de Picardie, en partenariat avec la bibliothèque départementale de la Somme

Un garçon et une fille d’aujourd’hui, quelque peu désoeuvrés, font la découverte d’un ancien livre de cuisine, dont l’originalité est de transfigurer de traditionnelles recettes de cuisine en purs morceaux de littérature et de poésie.

Un spectacle interprété avec beaucoup de légèreté et de fantaisie pour redonner l’envie de cuisiner ou simplement de découvrir la gastronomie de nos grands-parents, à l’heure de la malbouffe.

Avec Amandine Testu et Niels Roelandt

