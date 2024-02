L’aventure est au coin de la rue ! Fruitière à idées Montain, jeudi 29 février 2024.

Activités accompagnées par une animatrice de loisirs sportifs et un éducateur sportif.

Rdv à la Fruitière à idées à Montain le jeudi 29 février 14h. Viens jouer et trouver les énigmes avec un goûter offert à l’arrivée. Attention, tu dois être âgé entre 7 et 11 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 17:00:00

Fruitière à idées Au carrefour de la rue Montanoisel et de la place de la Fontaine

Montain 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement L’aventure est au coin de la rue ! Montain a été mis à jour le 2024-02-19 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU