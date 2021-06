Orival Maison des forêts Orival, Seine-Maritime L’aventure en forêt Maison des forêts Orival Catégories d’évènement: Orival

Seine-Maritime

L’aventure en forêt Maison des forêts, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Orival. L’aventure en forêt

du samedi 17 juillet au vendredi 23 juillet à Maison des forêts

**Un séjour en lisière de forêt : des activités pour explorer la nature** Ce séjour sera pour toi l’occasion de vivre des vacances en forêt. Chaque jour, tu choisiras les activités que tu souhaiteras réaliser. Tu pourras observer les petits bêtes et les animaux de la mare, construire une cabane, un cerf-volant ou jouer dans la forêt. Tu pourras également faire des créations artistiques ou encore lire à l’ombre d’un arbre. Une grande tente sera installée pour pouvoir faire du bricolage selon ton imagination. Les veillées seront l’occasion de se raconter des histoires, de profiter du feu de camp, d’aller observer les animaux de la forêt ou encore de jouer avec tes copains et copines. Nous te proposons un espace d’aventure où tu pourras réaliser tes envies, découvrir de nouvelles activités, à ton rythme, tout en tenant compte des autres enfants avec qui tu partageras tes vacances.

350€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maison des forêts Orival Orival Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orival, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des forêts Adresse Orival Ville Orival lieuville Maison des forêts Orival