Planet’R – L’Exposition temporaire de L’Aventure du Sucre L’Aventure du Sucre, 3 avril 2023, Pamplemousses.

Planet’R – L’Exposition temporaire de L’Aventure du Sucre 3 avril 2023 – 16 mars 2024 L’Aventure du Sucre L’exposition temporaire est incluse dans le billet d’entrée du parcours permanent. Rs575/adulte – Rs300/enfant – Gratuit pour les moins de 6ans.

L’Aventure du Sucre est engagée depuis sa création dans le développement durable, qui fait partie de l’ADN de ce site patrimonial, et s’inscrit pleinement dans la dynamique des Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) – agenda 2030. La mission de sensibilisation est une composante essentielle de ces objectifs. Chaque année, L’Aventure du Sucre propose des expositions temporaires, parallèlement à son parcours muséal permanent. Les thématiques présentées au public, en particulier les scolaires, sont majoritairement environnementales et mêlent des contenus didactiques et des créations d’artistes locaux, sensibles à la préservation de l’environnement.

Ces expositions ont pour objectif d’aider le visiteur à appréhender le monde dans sa complexité et d’en comprendre certains enjeux. Elles l’invitent à la réflexion sur l’interdépendance des sociétés humaines et de notre Terre et mettent en avant la nécessité de faire des choix informés et responsables afin d’adopter des comportements les plus éthiques possibles.

Pour produire chaque exposition, l’équipe de L’Aventure du Sucre mène à bien un travail de synthèse scientifique – afin que les supports pédagogiques soient rigoureusement exacts – et de vulgarisation, pour permettre aux jeunes et moins jeunes d’apprendre en s’amusant. Une approche optimiste est privilégiée afin de donner envie à chacun de s’investir et d’agir en faveur de la préservation de la planète.

La nouvelle exposition temporaire, « Planet’R », est consacrée aux 5R : Refuser – Réduire – Réutiliser – Recycler – Redonner à la terre, une méthode qui donne des pistes pour consommer moins, réduire ses déchets et limiter son impact environnemental. Lancée par le mouvement « Zero Waste » (Zéro déchet), la règle des « 5R » est une recommandation pour un mode de vie à impact plus positif et durable.

L’Aventure du Sucre Beau Plan, 21001 Pamplemousses Pamplemousses Pamplemousses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T08:00:00+02:00 – 2023-04-03T14:00:00+02:00

2024-03-16T07:30:00+01:00 – 2024-03-16T08:00:00+01:00

Developpement durable Ecologie