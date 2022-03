L’AVENTURE DU “BONNES HERBES” Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'AVENTURE DU "BONNES HERBES"
Musée historique, 24 mars 2022, Mulhouse.

du jeudi 24 mars au dimanche 27 mars à Musée historique

Le motif “Bonnes Herbes” se caractérise par un semis de fleurs colorées sur fond de feuillage vert foncé. Apparu vers 1790, ce type d’indiennes connut un énorme succès jusqu’au milieu du 19e siècle. En partant d’un « casaquin » (caraco) conservé dans ses collections, le Musée Historique retrace l’histoire de ce motif imprimé, dans la mode de ce temps mais aussi dans l’industrie mulhousienne. Mini-exposition et diaporama conçus par Mme Jocelyne Rueher, spécialiste de l’histoire du costume alsacien. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T18:30:00;2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T18:30:00

