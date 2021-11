Lorient Auditorium Cercle Saint Louis Lorient, Morbihan L’aventure de la paternité ou le drame du serviteur inutile Auditorium Cercle Saint Louis Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

L’aventure de la paternité ou le drame du serviteur inutile Auditorium Cercle Saint Louis, 25 janvier 2022, Lorient. L’aventure de la paternité ou le drame du serviteur inutile

Auditorium Cercle Saint Louis, le mardi 25 janvier 2022 à 20:30

L’AFC du Pays de Lorient est heureuse de vous annoncer qu’elle organise une conférence mardi 25 janvier 2022 à 20h30 à l’Auditorium Cercle Saint Louis de Lorient. Elle sera donnée par François Desjars, père de famille engagé. Sa conférence aura pour thème l’aventure de la paternité ou le drame du serviteur inutile. La conférence est ouverte à tous aussi, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à y convier vos amis.

Entrée gratuite, participation libre aux frais, passe sanitaire demandé.

Conférence de François Desjars, père de famille engagé. Auditorium Cercle Saint Louis 11 place Anatole Le Braz, 56100 Lorient Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T20:30:00 2022-01-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Auditorium Cercle Saint Louis Adresse 11 place Anatole Le Braz, 56100 Lorient Ville Lorient lieuville Auditorium Cercle Saint Louis Lorient