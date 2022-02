L’aventure de Flip-Flap, petite huître du Bassin Andernos-les-Bains, 14 avril 2022, Andernos-les-Bains.

L’aventure de Flip-Flap, petite huître du Bassin Port Ostréicole – Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains

2022-04-14 – 2022-04-14 Port Ostréicole – Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains Gironde

EUR L’aventure de Flip Flap vous emmènera sur les traces de l’ostréiculture. Au programme, découverte des outils ostréicoles et des prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye photos et d’une récompense à dévorer. Une animation ludique et pédagogique pour tout le monde !

Adapté aux plus de 6 ans.

L’aventure de Flip Flap vous emmènera sur les traces de l’ostréiculture. Au programme, découverte des outils ostréicoles et des prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye photos et d’une récompense à dévorer. Une animation ludique et pédagogique pour tout le monde !

Adapté aux plus de 6 ans.

+33 5 56 82 02 95

L’aventure de Flip Flap vous emmènera sur les traces de l’ostréiculture. Au programme, découverte des outils ostréicoles et des prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye photos et d’une récompense à dévorer. Une animation ludique et pédagogique pour tout le monde !

Adapté aux plus de 6 ans.

Andernos Tourisme

Port Ostréicole – Entrée Quai Lahillon Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT Andernos-les-Bains