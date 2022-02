L’AVENTURE CHAMPOLLION, Dans le secret des hiéroglyphes Bibliothèque François-Mitterrand, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 12 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

dimanche

de 13h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant

À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, la BnF propose une exposition qui s’attache à la figure et aux découvertes de Jean-François Champollion (1790-1832), père de l’égyptologie.

À peine âgé de 32 ans, le jeune savant expose son interprétation lumineuse du système graphique des Égyptiens anciens. Il offre ainsi au monde la connaissance des noms des pharaons bâtisseurs des pyramides, le déchiffrement des livres des morts trouvés dans les tombeaux et la compréhension d’une langue et d’une littérature perdues. L’exposition, qui s’adresse à tous et particulièrement aux jeunes publics, met en lumière la démarche de Champollion, son actualité et son influence jusqu’à nos jours.

Près de 350 pièces – manuscrits, estampes, photographies, papyrus, sculptures… – issues des collections de la BnF et de prêts exceptionnels – notamment du musée du Louvre et du museo Egizio de Turin – viendront initier le public à la « méthode Champollion » et redonner vie à une civilisation qui fascine encore aujourd’hui. L’exposition révèle la figure du père de l’égyptologie mais aussi de l’homme que fut Champollion, son ardeur, son immense curiosité, son tempérament, comme ses qualités littéraires.

La BnF conserve dans ses collections 88 volumes de notes et de dessins de la main de Champollion. Ces documents pour la plupart inédits laissent entrevoir le génie, l’intuition, la personnalité et le travail encyclopédique de leur auteur, qui œuvra à faire connaître la grandeur de cette Égypte tant admirée. Ces volumes constituent le cœur d’une exposition guidant le public au plus près du travail du déchiffreur et de la naissance d’une science : l’égyptologie. La Bibliothèque, qui a conservé jusqu’au début du XXe siècle, l’un des plus importants fonds d’antiquités égyptiennes, a joué un rôle majeur dans cette aventure. Aujourd’hui encore, la quête savante de Champollion résonne d’accents universels qui trouvent un écho au sein des collections de la BnF, lieu de toutes les paroles et du patrimoine écrit.

Bibliothèque François-Mitterrand Quai François Mauriac Paris 75706

Contact : https://www.bnf.fr/fr

