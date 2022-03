L’Aventure Champollion : dans le secret des hiéroglyphes Bibliothèque François-Mitterand, 20 avril 2022, Paris.

L’Aventure Champollion : dans le secret des hiéroglyphes

Bibliothèque François-Mitterand, le mercredi 20 avril à 14:30

À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, la BnF propose une exposition qui s’attache à la figure et aux découvertes de Jean-François Champollion (1790-1832), père de l’égyptologie. À peine âgé de 32 ans, le jeune savant expose son interprétation lumineuse du système graphique des Égyptiens anciens. Il offre ainsi au monde la connaissance des noms des pharaons bâtisseurs des pyramides, le déchiffrement des livres des morts trouvés dans les tombeaux et la compréhension d’une langue et d’une littérature perdues. L’exposition, qui s’adresse à tous et particulièrement aux jeunes publics, met en lumière la démarche de Champollion, son actualité et son influence jusqu’à nos jours. .

Entrée libre sur réservation

Présentation de l’exposition par le commissaire et visite de l’exposition

Bibliothèque François-Mitterand Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

