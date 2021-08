L’AVENTURE CAMARGUAISE CAMPING CRIN BLANC 13200 ARLES, 22 août 2021, Arles.

L’AVENTURE CAMARGUAISE

du dimanche 22 août au vendredi 27 août à CAMPING CRIN BLANC 13200 ARLES

Au programme du séjour : Lundi : Départ de la médiathèque de Valbonne – direction le camping Crin Blanc Visite du patrimoine d’Arles, théâtre, thermes et arène Activité yoga pour se reposer du trajet Mardi : Stage d’équitation chez Claire (poney club camarguais) en matinée Visite guidée du patrimoine des Saintes Maries de la Mer Cours Angais « Lets talk about horses » Mercredi : Stage de voltige avec Lorenzo ” The Flying Freshman” Découverte du Parc Naturel Régionnal de Camarue et du Parc Ornithologique Pour temriner la journée tour de bateau en fin de soirée Jeudi : Saintes Gilles – éleveur des chevaux ibériques Découverte d’Aigues-Mortes Activité Yoga Vendredi : Cours Allemand « Reden wir über Pferde » « Balade à la plage » chez Les cabanes de Cacherles – balade à dos de cheval le long de la plage Escape game Samedi : Matinée sur la plage Départ du camping et retour sur Valbonne Ce séjour se déroule sur un territoire magnifique dans une nature et un environnement protégés. Il donnera à l’équipe pédagogique l’occasion de sensibiliser les jeunes : – Au respect de l’environnement. – Au respect de soi et des autres au sein d’une collectivité – Au développement de l’autonomie et la responsabilisation. – Au sens des responsabilités vis à vis d’un animal. – A la maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience

120€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING CRIN BLANC 13200 ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



