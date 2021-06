L’aventure Aveyronnaise Millau, 2 août 2021-2 août 2021, Millau.

L’aventure Aveyronnaise

du lundi 2 août au lundi 16 août à Millau

**Un séjour où les émotions fortes seront garanties, du 3 au 16 Août 2021.** Ce séjour s’adresse pour les enfants **du 12 au 16 ans**, et est encadré par des animateurs diplômés et passionnés. Un séjour incroyable où chaque journée sera l’occasion de se confronter à ses émotions. Sous terre, sur terre, dans les eaux ou dans les airs, tu goûteras à tous les possibles de l’Aveyron. Alors, n’hésite plus, viens nous montrer de quoi tu es capable ! Nous serons logés dans 3 sites d’hébergements différents : un gîte proche du centre-ville de Millau dans une maison typique du bord du Tarn, un autre gîte à Montpellier-le-Vieux dans un espace boisé et vert, et dans un camping offrant des bungatoiles et des belles infrastructes de détente et sportives, à 3 minutes du centre-ville de Millau Les repas sont de qualité, variés, et équilibrés. Les salles de restaurant offent tous les équipements nécessaires. Le groupe sera encadré par un animateur pour huit enfants, dont un directeur, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade. Toutes sont équipes sont constituées d’animateurs qualifiés, expérimentés, et passionnés. Les activités seront variées et encadrées par l’équipe ou par des moniteurs diplômés d’Etat. Au programme : – La saut en parapente : Nous sauterons en biplace depuis le site de Brunas ou de la Puncho, pour un vol d’initiation avec une vue imprenable sur Millau et sur son fameux viaduc. – La session de via-ferrata : Nous profiterons pendant une demi-journée des Gorges du Tarn et de la Jonte pour des parcours adaptés en randonnées encordées, et pour une descente en rappel et en tyrolienne. – La journée spéléologie : Nous passerons une journée dans la Grotte de la Ficelle pour une descente à 30 mètres sous-terre, avec pique-nique dans les profondeurs à la lueur fascinante des lacs souterrains. – La descente en canyoning : Nous irons dans les Gorges de Bramabiau pour un itinéraire aquatique entre sauts, descentes, et le grand plongeon final. – Le cable-park : Nous planerons au-dessus des flots en wake-board, en ski nautique, en knee-board, ou encore en bare-foot, dans un magnifique cadre au bord du Tarn. – L’épreuve du mini-raid : Nous nous affronterons en équipes lors d’un raid d’une demi-journée plein de sensations : challenges et relais sur le Bassin d’eau vive de la Maladrerie. – La séance de paintball : Nous profiterons de cette activité 100% adrénaline pour ce jeu où il faut être plus malin que son adversaire ! Mais aussi … Des grands et petits jeux, des activités manuelles, et des veillées animées proposées par l’équipe d’animation.

Sur inscription : plus de renseignements sur notre site internet : label-evasion.com

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

