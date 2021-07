Lalinde BASE DE LOISIRS LA GUILLOU Dordogne, Lalinde L’aventure au fil du temps dans le périgord BASE DE LOISIRS LA GUILLOU Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

L’aventure au fil du temps dans le périgord BASE DE LOISIRS LA GUILLOU, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Lalinde. L’aventure au fil du temps dans le périgord

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à BASE DE LOISIRS LA GUILLOU

Venez découvrir le professeur K.Tastroff et sa machine à remonter le temps les différentes époques du Périgord: Préhistoire, Jacquou Parc, Moyen Age et 1900

de 9.45 à 11.25 par jour selon le QF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BASE DE LOISIRS LA GUILLOU MOULIN DE LA GUILLOU 24150 LALINDE Lalinde Dordogne

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T09:30:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T17:30:00

