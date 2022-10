L’Avent Noël de l’artisanat et de la création Ranrupt Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Ehret Création vous propose une belle animation de Noël sous forme d’un petit marché de Noël en intérieur avec une dizaine d’exposants et leurs créations artisanales. Restauration sur place. +33 3 88 47 23 15 Ranrupt

