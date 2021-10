Paris Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier île de France, Paris L’Avenir du Passé Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Avenir du Passé Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 22 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 22h

et samedi de 9h30 à 18h30

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations L’association Apertura a réalisé en 2021 cinq ateliers sur l’odyssée de femmes issues de l’immigration. Ces séances ont été réalisées avec 4 salariées en insertion de la Régie de Quartier du 19ème. Lors de ces séances, les participantes ont pu découvrir le projet, raconter librement leur parcours de vie puis réaliser une séance photo. Venez découvrir l’exposition qui est le fruit de ces ateliers. Exposition réalisée en partenariat avec la régie de quartier du 19ème arrondissement. Attention l’exposition est fermée entre 13h et 14h. Vernissage de l’exposition le vendredi 15 octobre à 20 h. Expositions -> Photographie Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Serurier Paris 75019

7bis : Danube (208m) 5 : Porte de Pantin (511m)

Contact :Centre Paris Anim’ Angèle Mercier https://www.paris.fr/equipements/centre-paris-anim-solidarite-angele-mercier-1129 Expositions -> Photographie

Date complète :

