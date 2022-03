L’avenir de Renée Vivien, une journée pour en parler Place Renée Vivien Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche 27 mars 2022 entre 11h et 18h : Rendez-vous Place Renée Vivien à l’angle de la rue du Temple et de la rue des Haudriettes (Paris Centre 75003) ——————————————————————————————————————————————————- ### **LE CONSEIL DE QUARTIER MARAIS-ARCHIVES vous invite à améliorer cette place !** Le projet d’amélioration de la place Renée Vivien a été sélectionné dans le cadre de « Embellir votre quartier » tant du point de vue de son esthétique que de sa végétalisation. Ceci ne saurait se faire sans vous, ses habitants : c’est pourquoi le Conseil de quartier Marais-Archives souhaite recueillir vos idées, vos suggestions, vos envies pour faire de cet espace une vraie place de quartier, un vrai lieu de vie où l’on aime à se retrouver pour un moment combinant plaisir et convivialité ! **Des temps forts seront proposés tout au long de cette journée avec… de belles surprises !** Animation publique autour du projet d’amélioration de la Place Renée Vivien Place Renée Vivien rue des Haudriettes Paris Quartier des Archives

