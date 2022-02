L’avenir de l’Europe et la Présidence Française au Conseil de l’Union européenne ENSIP, 1 mars 2022, Poitiers.

ENSIP, le mardi 1 mars à 15:00

Le 1er mars, assistez à la conférence sur l’avenir de l’Europe et la Présidence Française au Conseil de l’Union européenne. La France assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne de janvier à juillet 2022. Afin de construire une Europe plus solidaire et plus souveraine, la présidence française s’articulera autour de trois notions : « relance, puissance et appartenance ». Le pays a également fait de la participation des européens à la Conférence sur l’avenir de l’Europe une de ces priorités dans le cadre de cette présidence. Madame Sandrine Gaudin, la Secrétaire générale des affaires européennes et conseillère Europe du Premier ministre reviendra sur les priorités de cette présidence française ainsi que sur son fonctionnement et ses enjeux. Dominique BREILLAT, Professeur émérite de droit public de l’Université de Poitiers, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers et conférencier Team EUROPE DIRECT, modérera les échanges. Rendez-vous mardi 1er mars à 15h sur le campus de Poitiers, dans l’Amphi Brillanceau de l’école d’ingénieur ENSIP. Rendez-vous sur le lien suivant si vous souhaitez suivre la conférence à distance : [https://bit.ly/3GS3MDU](https://bit.ly/3GS3MDU) **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE**

Entrée libre

ENSIP 1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T16:30:00