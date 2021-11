Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270, Pierre-de-Bresse L’avenir de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne : comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? Journée d’étude 2021 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: 71270

Pierre-de-Bresse

L’avenir de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne : comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? Journée d’étude 2021 Pierre-de-Bresse, 13 novembre 2021, Pierre-de-Bresse. L’avenir de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne : comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? Journée d’étude 2021 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2021-11-13 – 2021-11-13 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Un Écomusée a pour vocation d'étudier un territoire. Chaque « Journée d'étude » est l'occasion de mettre en lumière l'un des aspects de la Bresse bourguignonne. En pleine réflexion sur son devenir, il semble pertinent que l'Écomusée lui-même soit le sujet de sa traditionnelle journée d'étude annuelle. En se posant pour la première fois au centre des débats, en tant que structure territoriale, l'établissement souhaite compléter le travail mené dans le cadre de son PSC et ouvrir les réflexions aux experts, aux musées voisins, aux adhérents et aux habitants afin de réfléchir ensemble à l'avenir des écomusées au XXIème siècle.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16

