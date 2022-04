L’AVENIR A D’INCROYABLES TALENTS ! Hadol Hadol Catégories d’évènement: Hadol

Hadol Vosges Hadol La Batterie Fanfare l’Avenir de Hadol, les élèves de l’école de musique et son groupe de chorale, présentent leur concert 2022 : “L’Avenir a d’incroyables talents !” Un concert qui fait écho à la célèbre émission. Le temps d’une soirée, ils vous transporterons hors d’un univers classique et vous ferons découvrir leurs talents. Il n’y aura pas que des musiciens sur scène. De l’interprétation de titres connus ou traditionnels, en passant par la chanson, vous découvrirez le “on” comme le “off” d’une émission télé grâce à une mise en scène spécialement conçue pour l’occasion, et qui rythmera la soirée. Nous vous attendons nombreux ! Buvette et petite restauration sur place .

Buvette et petite restauration sur place .

Cet évènement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires du moment.

