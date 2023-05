GRAND CABARET 3 Rue de la Gare, 14 mai 2023, Laveline-devant-Bruyères.

Grand Cabaret avec un repas montagnard. 39euros (formule spectacle et repas tout compris, hors boisson).

Accompagné par le groupe FAMYLIUM (12 danseuses de cabaret et 2 chanteuses).. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-14 21:00:00. 39 EUR.

3 Rue de la Gare Le Pierraco

Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Grand Cabaret with a mountain meal. 39euros (show and meal package all included, excluding drinks).

Accompanied by the group FAMYLIUM (12 cabaret dancers and 2 singers).

Gran Cabaret con comida de montaña. 39euros (espectáculo y comida todo incluido, bebidas excluidas).

Acompañado por el grupo FAMYLIUM (12 bailarinas de cabaret y 2 cantantes).

Großes Kabarett mit einem Essen aus den Bergen. 39euros (Show und Essen inklusive, ohne Getränke).

Begleitet von der Gruppe FAMYLIUM (12 Kabarett-Tänzerinnen und 2 Sängerinnen).

Mise à jour le 2023-04-28 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES