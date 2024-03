L’AVC, la vie d’après et le bien-être des aidants… Salle Le Vivier L’Hermitage, jeudi 4 avril 2024.

Les membres du comité local MSA des cantons de Le Rheu et Rennes, en partenariat avec France AVC 35 et le CIAS à l’Ouest de Rennes organisent le :

une table ronde sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) avec la participation de membres de France AVC 35 et du CIAS à l’Ouest de Rennes :

– Pascal LAMBRE , Aviciste

– Françoise PENOT, Aidante

– Emilie HENRY, Responsable de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit du CIAS à l’Ouest de Rennes

– Céline ROUALDES, Psychologue à la Plateforme d’Accompagnement et de Répit du CIAS à l’Ouest de Rennes

Un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) bouleverse la vie, brutalement et sans prévenir.

Suivant les séquelles, le quotidien sera parfois perturbé. Il est alors nécessaire d’apprendre à vivre différemment pour la victime d’AVC mais aussi pour son entourage…

Moment de rencontre et de partage, ce temps d’échange sera l’occasion d’aborder toutes questions relatives aux AVC, à la place de l’aidant et son bien-être, d’apporter les informations utiles et conseils…

 Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ?

 Existe-t-il des signes d’alerte et comment se manifeste-t-il ?

 Comment réagir dans les premières minutes ?

 Peut-on l’éviter et comment le prévenir, et quels sont les facteurs de risques ?

 Quelles sont les potentielles conséquences médicales, sociales, familiales, conjugales ?

 Comment vivre avec et après un AVC et comment se passe le retour au domicile ?

 En tant qu’aidant, comment apprendre à prendre soin de soi ?

 Quelles structures locales peuvent être un soutien aux victimes d’AVC et aux aidants ?

 Quelles aides financières, humaines… pour le malade et son entourage ? …

Salle Le Vivier rue du Lavoir L’hermitage L’Hermitage 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne