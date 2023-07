Conférence La symbolique de l’œil Lavaur Meymac, 23 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Venez assister à la conférence par le professeur Gilles RENARD, ophtalmologiste, sur le thème « La symbolique de l’œil »..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Lavaur

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join ophthalmologist Professor Gilles RENARD for a lecture on « The symbolism of the eye ».

Venga a escuchar al profesor Gilles RENARD, oftalmólogo, hablar sobre « El simbolismo del ojo ».

Besuchen Sie den Vortrag des Augenarztes Prof. Gilles RENARD zum Thema « Die Symbolik des Auges ».

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze