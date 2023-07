7ème cochon à la broche et concours de pétanque Lavaufranche, 29 juillet 2023, Lavaufranche.

Lavaufranche,Creuse

7ème cochon à la broche, organisé par l’association Lavaufranche loisirs.

14h course cycliste et concours de pétanque ouvert à tous, en doublette.

Feu d’artifice.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



7th cochon à la broche, organized by the Lavaufranche loisirs association.

2 p.m. cycle race and petanque competition open to all, in doublets.

Fireworks display

7º asado de cochinillo, organizado por la asociación Lavaufranche loisirs.

a las 14.00 h, carrera ciclista y concurso de petanca abierto a todos, dobles.

Castillo de fuegos artificiales

7. Schwein am Spieß, organisiert von der Vereinigung Lavaufranche loisirs.

14 Uhr Fahrradrennen und Boule-Wettbewerb für alle, im Doppelpack.

Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Confluence Tourisme