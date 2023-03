VISITE DE L’ATELIER LAVASTONE LAVE EMAILLEE A TOULON LAVASTONE, 31 mars 2023, Toulon.

Atelier découverte de l’atelier artisanal de fabrication de tables, plans de travail et carrelage en lave émaillée.

Présentation de l’entreprise créée il y a plus de 50 ans.

Explications sur l’origine de la pierre de lave des volcans d’Auvergne, sur les étapes de fabrication jusqu’à l’enfournement de la lave émaillée.

Ouverture du four et découverte des plaques émaillées.

Visite de l’atelier de fabrication et d’émaillage, exposition de produits finis.

Présentation des qualités esthétiques et de résistance de ce matériau naturel décliné en mobilier haut de gamme, sur mesure et 100% d’origine et fabrication françaises.

LAVASTONE 40 RUE GROIGNARD Toulon 83200 Les 4 Chemins Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://LAVASTONE.FR »}, {« type »: « email », « value »: « CONTACT@LAVASTONE.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0494248699 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786829846 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lavastone_design/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LavastoneDesign/about »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pinterest.fr/Lavastone83/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

ATELIER LAVE EMAILLEE

TABLE EN LAVE EMAILLEE MAYBOURNE RIVIERA MONACO – LAVASTONE