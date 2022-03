L’avare Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 10:00 11:15

Gratuit : non
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €

tous publics / à partir de 10 ans

d'après Molière

Une adaptation du grand classique où l'or est remplacé par l'eau et où les personnages sont incarnés par des robinets. Imaginez une bonne douzaine d'ustensiles de plomberie qui prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle de L'Avare. Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, accumulant patiemment les gouttes du précieux liquide, alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, cherche à étancher sa soif d'amour. Imaginez La Flèche, l'insolent serviteur, soupçonné, à raison, de vouloir siphonner la citerne de son incorrigible maître… Vous aurez alors une idée des surprises que vous réserve cette comédie insolite sur fond de pénurie de ressources naturelles.

Tout public à partir de 10 ans

Théâtre Rue de Belleville
Nantes

