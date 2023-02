L’Avare – Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France THEATRE LOUIS ARAGON, 21 avril 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

L’Avare – Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Éloge de la jeunesseL’Avare, c’est d’abord et avant tout une histoire de générations. L’affrontement des fils et des pères est un motif récurrent dans l’œuvre de Molière, mais rarement il aura atteint un tel degré de férocité ! Harpagon s’est enrichi, mais il est incapable d’en jouir : seule lui importe sa fameuse cassette, dont il vérifie dix fois par jour si elle est toujours à sa place. Rabougri, son obsession de l’argent l’empêche de vivre et de laisser s’épanouir la jeunesse qui s’ébat et se débat autour de lui.En fin connaisseur, Benoît Lambert nous offre une mise en scène d’une précision implacable, qui ne laisse aucun temps mort dans cette journée où les intrigues s’enchaînent et les révélations fusent. Au milieu d’une scénographie embrumée, toute en clair-obscur, la fantastique troupe de comédiens qu’il réunit au plateau manie avec brio la langue ciselée de Molière. Un Avare remarquable, qui révèle avec finesse la pluralité des luttes derrière la comédie de façade.

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

