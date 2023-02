L’Avare – Théâtre Jean Vilar, Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 20 avril 2023, SURESNES.

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad 92150

L’Avare

Jeu. 20 et ven. 21 avril 20 h 30

Salle Jean Vilar

Durée 1 h 45

Tarif A

Dès 10 ans

À voir en famille

L’argent est-il fait pour être dépensé ? Tout le monde n’a pas la même réponse à cette question, à commencer par notre avare national, incarnation du tyran domestique.

Pour Harpagon, rien n’est plus important que l’argent : rognant sur les dépenses jusqu’à l’épaisseur des tranches de pain afin d’accumuler davantage de richesses, il ne considère le mariage de ses enfants que comme un placement supplémentaire. Thésauriser devient un objectif à atteindre et sa fameuse cassette pleine de pièces d’or l’amour de sa vie. Avec ce personnage terrorisant tous ceux qui vivent sous son toit, Molière écrit, comme souvent, une comédie à la limite de la tragédie. Ainsi le dénouement heureux arrive-t-il in extremis pour équilibrer la noirceur de cette chronique d’un foyer sous emprise, où la peur du manque engendre le repli sur soi.

Le jeune et talentueux metteur en scène Camille de La Guillonnière fait d’Harpagon non pas un despote bourgeois, mais un chef de terrain vague comme pour mieux signifier que l’avarice peut finir par être un art de vivre et donner un charme forain à cet avare aussi drôle que pathétique.

De Molière

Mise en scène Camille de La Guillonnière

Avec Camille de La Guillonnière Harpagon, Lucas Martin-Dupré Brindavoine, Le commissaire, Adrien Noblet Valère, Aude Pons Mariane, La Merluche, Lise Quet Cléante, Morgane Rebray Élise, Mathieu Ricard Anselme, La Flèche, Jessica Vedel Frosine, Dame Claude, Damien Vigouroux Maître Jacques, Maître Simon

Scénographie Camille de La Guillonnière

Assistants à la mise en scène et direction d’acteurs Mathieu Ricard, Jessica Vedel

Costumes Nelly Geyres

Lumière Yannick Besson

THÉÂTRE

Production Théâtre Régional des Pays de La Loire. Coproductions Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre Edwige Feuillère / Vesoul, TCM / Théâtre de Charleville-Mézières. Le Théâtre Régional des Pays de la Loire est subventionné par l’Agglomération du Choletais, le Conseil Régional des Pays de la Loire, les Départements de Maine-et-Loire et de Vendée.

.2023-04-21.

