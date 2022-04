L’avare ou l’école des menteurs – La Criée hors les murs ! Marseille 1er Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

2022-05-27 18:30:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tout le monde veut l’argent d’Harpagon. Ce qui se joue ici est le rapport à l’honnêteté, à l’intégrité, apprendre à être prédateur à son tour. De là est née la nécessité de questionner directement le spectateur, l’interpeller sur son rapport personnel à l’argent. Enfin, la pièce étant « culte », se donner toutes les permissions, cultiver l’irrévérence, une forme d’insolence.



Sans décors ni costumes, sans effet de lumière, sans effet de son, Alexis Moati & Pierre Laneyrie de la compagnie Vol Plané proposent un théâtre d’intervention, en prise directe avec le réel, où le spectateur est au cœur du dispositif. Les comédiens jouent en permanence en interaction avec le public, le sollicite au sens propre, le rendre complice de la fabrication du spectacle.

Une aventure qui place acteur et spectateur au plus proche l’un de l’autre, à l’écoute d’un théâtre partagé et généreux.



Mise en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie – Cie Vol Plané

D’après Molière (1622-1673)

Avec Carole Costantini, Sophie Delage, Pierre Laneyrie, Alexis Moati

Et Fabrice Giovansili

Au-delà de la figure centrale de l’Avare, c’est plus son caractère de révélateur sur les autres personnages qui nous interpelle : comment chacun apprend à mentir à son contact, pour sauver sa peau.

https://theatre-oeuvre.com/l-avare-ou-lecole-des-menteurs/

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

