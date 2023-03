L’AVARE Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Le 16 Mars 2023 – 20h00

CULTURE / THEATRE

Pour ce nouveau rendez-vous théâtral, les ATP de Lunel vous proposent un classique de Molière avec « L’Avare ». Une adaptation de Jordi Bertran pour la Compagnie La Tabola rassa où les personnages ne convoitent pas l’argent mais l’eau. L’or est donc remplacée par l’eau et les personnages incarnés par des robinets sont tout simplement… « à sec » ! C’est une comédie insolite et revisitée sur fond de pénurie de ressources naturelles que vous proposent de découvrir les ATP de Lunel. C’est une comédie insolite et revisitée sur fond de pénurie de ressources naturelles que vous proposent de découvrir les ATP de Lunel.

Date(s) : 16 mars 2023 – 20h

Emplacement : Salle Georges Brassens

Email : atplunel34@orange.fr

Tarif : de 5 € à 15 € atplunel34@orange.fr ©Alain Baczynsky

