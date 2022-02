L’Avare – La Comédie Française Dinard, 5 mai 2022, Dinard.

L’Avare – La Comédie Française Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Albert 1er Dinard

2022-05-05 – 2022-05-05 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la retransmission de L’AVARE de La Comédie Française !

SYNOPSIS :

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité d’intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline sans fortune. Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage… De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité.

De : Lilo Baur

Par : Molière

Durée : 2h35.

Réservations :

https://dinard.emeraude-cinemas.fr/#/

Jeudi 5 mai 2022 – à 20h00 – Emeraude Cinéma Dinard

+33 2 99 88 17 93 https://dinard.emeraude-cinemas.fr/

