L’AVARE – L AVARE ILLUSTRE THEATRE Pezenas, mardi 9 juillet 2024.

Harpagon n’aime que son argent. Il soupçonne tout le monde de vouloir le voler et est même prêt à marier de force ses deux enfants pourvu qu’il s’y enrichisse.L’avarice du vieil Harpagon face à l’insouciance de la jeunesse…Le génie de Molière c’est de nous faire rire avec un personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare. Vous achetez des places non numérotées. A réception de votre achat, notre équipe vous attribue cependant les meilleures places numérotées disponibles en respectant les précautions préconisées. Vos billets numérotés vous seront remis sous enveloppe à votre arrivée le jour du spectacle. Une file vous sera réservée pour faciliter votre accès.

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-07-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34