L’Avare – Kronope Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

L’Avare – Kronope Loches, 15 mars 2022, Loches. L’Avare – Kronope Loches

2022-03-15 20:30:00 – 2022-03-15 21:30:00

Loches Indre-et-Loire Célèbre pièce de Molière où les acteurs déploient le texte en s’appuyant sur des artifices qui empruntent au domaine du cirque et de la danse. Structures métalliques et masques, apportent une dimension supplémentaire. Accès selon protocole en vigueur. Loches

