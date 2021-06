L’AVARE – FESTIVAL MOLIERE Pézenas, 11 juin 2021-11 juin 2021, Pézenas.

L’AVARE – FESTIVAL MOLIERE 2021-06-11 20:45:00 20:45:00 – 2021-06-11

Pézenas 34120

Une Comédie de Molière :

Harpagon n’aime que son argent. Il soupçonne tout le monde de vouloir le voler. Il est même prêt à marier de force ses deux enfants, pourvu qu’il y gagne quelque chose… Dans la tradition de la comédie moliéresque, les ruses et les quiproquos se succèdent, opposant la jeunesse et la vieillesse, l’avarice et la prodigalité.

Tout y est hypocrisie, flatteries et bassesses…

Le grand génie de Molière c’est de nous faire rire avec un personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare.

Adaptation et mise en scène : Gérard Mascot

Avec Pierre-Luc Scotto dans le rôle d’Harpagon, Joris Calegari, Ruben Chehadi, Jérôme Dru, Jules Finn, Phil Goupillon, Salomé Lucibello, Frédérique Mascot, Véronique Valéry

Décors : Agnès Canuto, Patrick Guasp, Guy Sahuc

Costumes : Stéphanie Sanchez

Direction musicale : Jérôme Dru

Chorégraphie : Hélène Buday

Tarifs : 20, 15, 10 euros

Durée : 1h45

