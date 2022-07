L’AVARE – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE

2022-07-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-30

Tous les Mardis dans le jardin de l’Illustre Théâtre Harpagon n’aime que son argent. Il soupçonne tout le monde de vouloir le voler et est même prêt à marier de force ses deux enfants pourvu qu’il s’y enrichisse.

L’avarice du vieil Harpagon face à l’insouciance de la jeunesse …

Le génie de Molière c’est de nous faire rire avec un personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement … avare. Une comédie de Molière

Mise en scène par : Gérard Mascot.

Avec Pierre-Luc Scotto dans le rôle d’Harpagon, Joris Calegari, Ruben Chehadi, Jérôme Dru, Jules Finn, Phil Goupillion, Salomé Lucibello, Frédérique Mascot & Véronique Valéry.

Direction musicale : Jérôme Dru

Chorégraphie : Hélène Buday

Costumes : Stéphanie Sanchez

Décors : Guy Sahuc & Agnes Canuto

Construction : Patrick Guasp

Affiche : Vincent Sahuc

Administration : Véronique Cheval Tarifs:

Normal : 24 €

Réduit : 18 € ( mineurs +10ans, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi , groupes +10 pers)

Enfants -10 ans : 12 € Illustre Théâtre L’AVARE

