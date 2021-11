L’AVARE DE MOLIERE Pézenas, 20 novembre 2021, Pézenas.

L’AVARE DE MOLIERE Pézenas

2021-11-20 21:00:00 – 2021-11-20

Pézenas Hérault Pézenas

12 EUR Tous les samedis, du 20 Novembre au 18 Décembre à 21 heures et le 31 décembre à 17 et 21h, la troupe de L’illustre Théâtre jouera L’Avare de Molière, succès du Festival d’été 2021 pour lequel il a été créé .

« La peste soit de l’avarice et des avaricieux »

Pierre Luc Scotto y campe un Avare odieux, tyrannique, égoïste mais Molière, avec son génie théâtral, en fait le personnage principal d’une comédie enlevée, pleine d’énergie.

On rit beaucoup alors que les situations rocambolesques se succèdent pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Une excellente façon de terminer l’année !

Harpagon n’aime que son argent. Il soupçonne tout le monde de vouloir le voler et est même prêt à marier de force ses deux enfants pourvu qu’il s’y enrichisse.

L’avarice du vieil Harpagon face à l’insouciance de la jeunesse …

Le génie de Molière c’est de nous faire rire avec un personnage odieux, tyrannique, égoïste et maladivement … avare.

Un spectacle mis en scène par Gérard Mascot

Avec Pierre-Luc SCOTTO dans le rôle d’Harpagon et Joris CALEGARI, Ruben CHEHADI, Jérôme DRU, Jules FINN, Phil GOUPILLION, Salomé LUCIBELLO, Frédérique MASCOT et Véronique VALÉRY.

Direction musicale : Jérôme DRU ; Chorégraphie : Hélène BUDAY

Décors : Guy SAHUC et Agnès CANUTO ; Costumes : Stéphanie SANCHEZ

Perruques Nathalie DAMVILLE ; Construction : Patrick GUASP

Réalisation affiche : Vincent SAHUC

