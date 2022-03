L’Avare de Molière Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

L’Avare de Molière Gray, 11 mars 2022, Gray. L’Avare de Molière Théâtre Rue Victor Hugo Gray

2022-03-11 – 2022-03-11 Théâtre Rue Victor Hugo

Gray Haute-Saône Gray Une mise en scène contemporaine de ce classique de Molière avec un Harpagon résolument “noir”. Mi-homme mi-animal, perchés sur un fatras d’objets qu’il a constitué comme son trésor. Mais cette comédie a pour thème l’Amour et le Non-Amour, des sentiments opposés qui créent tous les ressorts comiques de cette pièce. +33 3 84 65 69 03 Une mise en scène contemporaine de ce classique de Molière avec un Harpagon résolument “noir”. Mi-homme mi-animal, perchés sur un fatras d’objets qu’il a constitué comme son trésor. Mais cette comédie a pour thème l’Amour et le Non-Amour, des sentiments opposés qui créent tous les ressorts comiques de cette pièce. Théâtre Rue Victor Hugo Gray

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Gray Adresse Théâtre Rue Victor Hugo Ville Gray lieuville Théâtre Rue Victor Hugo Gray Departement Haute-Saône

Gray Gray Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gray/

L’Avare de Molière Gray 2022-03-11 was last modified: by L’Avare de Molière Gray Gray 11 mars 2022 Gray Haute-Saône

Gray Haute-Saône