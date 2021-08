L’Avare de Molière – Cie Le Commun des Mortels Grain de Sel, 20 janvier 2022, Séné.

L’Avare de Molière – Cie Le Commun des Mortels

Grain de Sel, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

Le Commun des Mortels et Grain de Sel cheminent ensemble cette saison, après _l’Ecole des Femmes,_ voici _l’Avare,_ leur nouvelle création. Harpagon est avare. Il ne pense qu’à l’argent. Au point que son avarice est une entrave aux projets de vie de ses deux enfants, Elise et Cléante, dont il contrarie les désirs amoureux en les forçant au mariage. La cassette remplie d’or qui est enterrée dans le jardin est son principal souci : le riche Harpagon meurt de peur d’être dévalisé. L’ Avare est une pièce hautement politique, contemporaine. Elle est l’histoire d’une dictature, d’une jeunesse qui se révolte, qui entre en guerre contre un pouvoir autoritaire et obsolescent. Sous les dehors d’une comédie, c’est bien une tragédie qui se dévoile ici : celle du temps ! Celle d’un monde de jouissance et d’enrichissement personnel, un monde ancien qui ne veut pas mourir ni laisser la place. Mise en scène : Valéry Forestier, assisté de Fanny Brancourt. Avec : Serge Nicolaï ; Rainer Sievert ; Grégory Corre ; Benjamin Bernard ; Julie Autissier ; Sabrina Amengual ; Marguerite Courcier ; Jean-Pierre Artur. Musique live : Stéphane Mulet ; Costumes : Barbara Gassier ; Construction et régie technique, Lumière : François Marsollier ; Administration et coordination

15, 10, 5 € – Prévente 12 € – Abonné 8 €

Théâtre pas si classique !

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



