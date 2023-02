L’Avare – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 23 juillet 2023, PARIS.

L’Avare – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-07-23 à 20:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 17.0 à 44.0 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE L’Avarede Molière Mise en scène Lilo BaurAvec : Alain Lenglet, Françoise Gillard, Jérôme Pouly, Laurent Stocker, Serge Bagdassarian, Anna Cervinka, Jean Chevalier, Elise Lhomeau, Clément Bresson et des comédiennes et comédiens de l’Académie de la Comédie-Française (distribution en cours)Harpagon projette de marier « sans dot » sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être son père, et son fils Cléante à une riche veuve.Il va sans dire que Molière, qui interprète le rôle à la création en 1668 au Théâtre du Palais-Royal, défend les amoureux contre l’autorité paternelle, Élise étant éprise de Valère qui s’introduit dans le foyer déguisé en intendant, Cléante convoitant Mariane sans savoir que son père a l’intention de l’épouser. Au thème du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse, relève Lilo Baur qui retrouve la Troupe pour la sixième fois, juste après La Puce à l’oreille de Feydeau également reprise cette saison. Elle situe la pièce au bord de son Lac Léman natal, dans la période d’après-guerre, à la fois proche de nous mais loin de l’émancipation féminine, parentale et sociétale gagnée depuis. Et, de cet usurier sans scrupule qui accumule ses richesses dans une cassette, « à l’image des grandes banques, avec tous ces lingots et ces bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées », elle tire les fils de sa mise en scène enlevée. Femme de plateau à l’imagination débordante, elle exploite le comique de situation de ce texte aux scènes légendaires, de la fouille du valet La Flèche à la cassette volée, et met en valeur « les sentiments exacerbés de la jeunesse, amoureuse ou enragée ».Cet Avare monté lors des célébrations du 400e anniversaire de Molière en avril 2022 rend magnifiquement hommage à l’une des pièces les plus réjouissantes du Répertoire.Spectacle créé le 1er avril 2022 Salle RIchelieuDURÉE : 2H00 SANS ENTRACTE L’Avare – Comédie Française L’Avare – Comédie Française

Votre billet est ici

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE

L’Avare

de Molière

Mise en scène Lilo Baur



Avec : Alain Lenglet, Françoise Gillard, Jérôme Pouly, Laurent Stocker, Serge Bagdassarian, Anna Cervinka, Jean Chevalier, Elise Lhomeau, Clément Bresson et des comédiennes et comédiens de l’Académie de la Comédie-Française (distribution en cours)



Harpagon projette de marier « sans dot » sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être son père, et son fils Cléante à une riche veuve.

Il va sans dire que Molière, qui interprète le rôle à la création en 1668 au Théâtre du Palais-Royal, défend les amoureux contre l’autorité paternelle, Élise étant éprise de Valère qui s’introduit dans le foyer déguisé en intendant, Cléante convoitant Mariane sans savoir que son père a l’intention de l’épouser. Au thème du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse, relève Lilo Baur qui retrouve la Troupe pour la sixième fois, juste après La Puce à l’oreille de Feydeau également reprise cette saison. Elle situe la pièce au bord de son Lac Léman natal, dans la période d’après-guerre, à la fois proche de nous mais loin de l’émancipation féminine, parentale et sociétale gagnée depuis. Et, de cet usurier sans scrupule qui accumule ses richesses dans une cassette, « à l’image des grandes banques, avec tous ces lingots et ces bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées », elle tire les fils de sa mise en scène enlevée. Femme de plateau à l’imagination débordante, elle exploite le comique de situation de ce texte aux scènes légendaires, de la fouille du valet La Flèche à la cassette volée, et met en valeur « les sentiments exacerbés de la jeunesse, amoureuse ou enragée ».

Cet Avare monté lors des célébrations du 400e anniversaire de Molière en avril 2022 rend magnifiquement hommage à l’une des pièces les plus réjouissantes du Répertoire.

Spectacle créé le 1er avril 2022 Salle RIchelieu

DURÉE : 2H00 SANS ENTRACTE

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici