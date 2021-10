L’Avare (Cie du Théâtre Kronope) La Teste-de-Buch, 26 novembre 2021, La Teste-de-Buch.

L’Avare (Cie du Théâtre Kronope) 2021-11-26 – 2021-11-26 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

9 9 EUR Le metteur en scène Guy Simon signe une mise en scène rythmée et originale de l’oeuvre de Molière en réunissant théâtre, masque et arts du cirque.

Le Théâtre du Kronope nous embarque dans une fête burlesque et acrobatique pour faire danser les mots de Molière qui mêle intrigues amoureuses et familiales.

Ce spectacle est destiné à un public à partir de 8 ans.

+33 6 60 71 60 03

Mairie de la Teste de Buch

