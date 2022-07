L’Avare

2023-05-11 – 2023-05-11 La Cité Théâtre L'auteur et metteur en scène Olivier Lopez achève son diptyque sur la thématique de l'argent avec L'Avare. Le conflit familial se révèle dans ses dimensions intimes autant que sociales, dans une saisissante intemporalité. La compagnie La Cité Théâtre s'empare de la comédie de Molière afin d'en révéler les ressorts et les conflits, exacerbés par la folle avarice d'Harpagon. Tyran domestique sous l'emprise d'une jouissance de possession, Harpagon demeure prisonnier d'un attachement au passé mortifère. Avec Olivier Broche dans le rôle d'Harpagon, l'ensemble des comédiens en révèle toutes les aspérités. Julien Helie Photographe dernière mise à jour : 2022-07-08 par

