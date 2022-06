L’Avare, 21 octobre 2022, .

L’Avare



2022-10-21 20:00:00 – 2022-10-21

15 15 EUR Durée 2h25

Le chef d’œuvre de Molière avec l’immense Michel Boujenah, ouvrira la saison théâtrale dans la nouvelle salle du Foirail.

Harpagon n’aime pas son argent et soupçonne tout le monde de vouloir le lui voler. Pour marier ses deux enfants, il a fait le choix d’une riche veuve pour son fils Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr, noble et fort riche. Harpagon est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-même une pauvre jeune fille, Mariane, dont la beauté l’a charmé…

