Musique et Patrimoine avec l’Orchestre Les Métamorphoses en Loir-et-Cher Église Saint-Genest de Lavardin, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, . Dimanche 11 juillet, 15h00, 17h30 Tarifs : 15€, 12€ (adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois), 5€ enfants info@academielyrique.org, https://www.orchestrelesmetamorphoses.eu Visite des églises romanes à fresques et musique baroque le 11 juillet à Lavardin et St Jacques des Guérets en Loir-et-Cher Les concerts de l’Académie Lyrique, soutenus par ses partenaires Monceau Assurances, le Conseil départemental de Loir-et-Cher, la Ville de Vendôme et les Territoires Vendômois, élargit cette année son périmètre d’action avec une série de huit rendez-vous musicaux dans le Vendômois et le Blaisois dans le nord du Loir-et-Cher en Région Centre Val de Loire. Visite d’église et musique à Lavardi et Saint-Jacques des Guérets Le 11 juillet prochain auront lieu des visites guidées des églises romanes à fresques dont le Vendômois regorge, en l’occurrence Lavardin et Saint-Jacques-des Guérets, en partenariat avec l’association Historius de Montoire. Chacune de ces visites sera suivie d’un concert et d’un rafraîchissement : « C’est une manière de se retrouver au travers des beautés architecturales de notre région et d’œuvres musicales de grands compositeur, en une harmonie qui nous a grandement manqué pendant la pandémie », explique le chef d’orchestre Amaury du Closel, et directeur musical de l’Académie Lyrique. L’Orchestre Les Métamorphoses dirigé en alternance par son chef titulaire Amaury du CLOSEL (en août) et son invité, le chef italien Giancarlo di Lorenzo (juillet) se produira du 10 au 13 juillet dans les églises de Morée, Lavardin, Saint-Jacques-des-Guérets et Vendôme, puis du 24 au 29 août, dans les églises de Saint-Dyé-sur-Loire, Blois, Lunay, Montoire. UN PROGRAMME DE MUSIQUE BAROQUE L’Orchestre les Métamorphoses, formé ici de 10 instrumentistes et d’une soprano, se déplacera de village en village pour interpréter ce programme unique. Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Ouverture et Airs de l’opéra Alcina

Antonio VIVALDI (1678 – 1741) : Concerto pour 2 Hautbois en ré mineur RV 535

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Cantate n°210 dite « du mariage » BWV 210 « O holder Tag, erwünschte Zeit » LES ARTISTES MUSICIENS INVITÉS Parmi les artistes invités, figurent deux voix féminines polyvalentes dans leur répertoire, les sopranos Anaïs FRAGER (en juillet) et Pauline FERRACI (en août) ; elles sont attendues dans la cantate pour le mariage de Bach et les airs d’opéra de Haendel. La partie clavecin sera assurée par Thomas TACQUET-FABRE, chef du chœur Fiat Cantus. Les hautboïstes Nathanaël RINDERKNECHT et Sophie LE DENMAT interviendront à chaque concert et tiendront les pupitres des virtuoses qui les ont tenus auparavant à l’Ospedale de la Pieta de Venise où Vivaldi enseigna et composa à partir de 1704 pour des enfants douées en musique. Église Saint-Genest de Lavardin 2 passage saint Genest 41800 LAVARDIN 41800 LAVARDIN Loir-et-Cher dimanche 11 juillet – 15h00 à 16h30

dimanche 11 juillet – 17h30 à 19h00

Détails