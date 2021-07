LAVARDIN Église Saint-Genest de Lavardin Lavardin, Loir-et-Cher MUSIQUE ET PATRIMOINE AVEC LES CONCERTS D’ÉTÉ DE L’ACADÉMIE LYRIQUE Église Saint-Genest de Lavardin LAVARDIN Catégories d’évènement: Lavardin

Loir-et-Cher

MUSIQUE ET PATRIMOINE AVEC LES CONCERTS D’ÉTÉ DE L’ACADÉMIE LYRIQUE Église Saint-Genest de Lavardin, 11 juillet 2021 15:00-11 juillet 2021 18:30, LAVARDIN. Dimanche 11 juillet, 15h00, 17h00 Tarifs : 15€, 12€ (adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois), 5€ enfants info@academielyrique.org Visite des églises de Lavardin et St Jacques-des-Guérets, avec l’Orchestre Les Métamorphoses en Loir-et-Cher Les concerts associés à l’Académie Lyrique 2021, soutenus par ses partenaires Monceau Assurances, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher, se joueront dans des églises avec une série de huit rendez-vous musicaux de proximité dans le Vendômois et le Blaisois. L’Orchestre Les Métamorphoses, créé par Amaury du CLOSEL, et dirigé en juillet par le chef d’orchestre italien invité Giancarlo di Lorenzo se produira du 10 au 13 juillet dans les églises de Morée, Lavardin, Saint-Jacques-des-Guérets et Vendôme, puis du 24 au 29 août, dans les églises de Saint-Dyé-sur-Loire, Blois, Lunay, Montoire. PATRIMOINE ET MUSIQUE Ce 11 juillet auront lieu des visites guidées des églises romanes à fresques dont le Vendômois regorge, en l’occurrence Lavardin et Saint-Jacques-des Guérets, en partenariat avec l’association Historius de Montoire. Chacune de ces visites sera suivie d’un concert et d’un rafraîchissement : « C’est une manière de se retrouver au travers des beautés architecturales de notre région et des œuvres musicales de grands compositeurs en une harmonie qui nous a grandement manqué pendant la pandémie », explique le chef d’orchestre Amaury du CLOSELl, directeur musical de l’Académie Lyrique. PROGRAMME DU DIMANCHE 11 JUILLET 2021 15h Visite à l’église saint-Genest de LAVARDIN avec l’association Historius de Montoire-sur-le-Loir

15h30, concert :

Trois airs de l’Opéra Alcina de G.F Haendel

Concerto pour deux hautbois en ré mineur RV 535 de Vivaldi

Soprano, Anaïs FRAGER

Orchestre Les Métamorphoses sous la direction de Giancarlo di LORENZO 17h : Visite de l’église Saint-Jacques-des-Guérets avec l’association Historius de Montoire

17h30, concert :

Ouverture de l’opéra Alcina de G.F.Haendel

Cantate dite « du Mariage » n°210 de Jean-Sébastien Bach Réservations : 07 67 28 39 52

https://www.orchestrelesmetamorphoses.eu, https://www.facebook.com/orchestremetamorphoses Église Saint-Genest de Lavardin 2 passage saint Genest 41800 LAVARDIN 41800 LAVARDIN Loir-et-Cher dimanche 11 juillet – 15h00 à 16h30

dimanche 11 juillet – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 15:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Lavardin, Loir-et-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Genest de Lavardin Adresse 2 passage saint Genest 41800 LAVARDIN Ville LAVARDIN lieuville Église Saint-Genest de Lavardin LAVARDIN