La Grande Suite, expérience immersive au CEPM (Centre d’Evaluation Post-mortem) n°7 L’Avant Seine Théâtre de Colombes, 31 octobre 2023, Colombes.

La Grande Suite, expérience immersive au CEPM (Centre d’Evaluation Post-mortem) n°7 31 octobre et 1 novembre L’Avant Seine Théâtre de Colombes invitations et détaxes pour les professionnels

Nous avons le plaisir de vous inviter à la création de La Grande Suite d’Eva Carmen Jarriau

> les 31 octobre et 1er novembre 2023 à l’Avant Seine / théâtre de Colombes (92)

Horaires :

20H30 le 31 octobre 2023

17H le 1er novembre 2023

Durée de l’expérience : 1h30

Attention jauge limitée !

La Grande Suite est une expérience immersive mêlant théâtre & numérique.

Dans La Grande Suite vous êtes transportés dans l’univers drôle et décalé du Centre d’Évaluation Post-Mortem (CEPM) n°7, un service public français pas tout à fait comme les autres.

Nous allons toutes et tous mourir, c’est un savoir universel. Pourtant, nous vivons la mort des êtres et notre propre mort de manière isolée. La Grande Suite, c’est un moment plein de fantaisie, où faire l’expérience de la mort, que notre société contemporaine élude chaque jour un peu plus, se révèle être une célébration de la vie.

Lien dossier artistique : https://eaf84304-296a-457c-af07-838fbf4d61c6.filesusr.com/ugd/7dc5d8_dff456f2030749ce8a19316027ecde8c.pdf

Liens teasers : https://www.youtube.com/watch?v=QetsxwzejyQ&list=PLTeAcoEHnTcI1TGmCDmHjEZONUExWBPtZ&index=1

Fondée fin 2017 par Eva Carmen Jarriau, la compagnie 359 Degrés s’intéresse à la transdisciplinarité art vivant & numérique. Depuis sa création, la compagnie a reçu le soutien en compagnonnage de Cyril Teste / Collectif MxM et de la maison Jacques Copeau, du Centquatre-Paris, de la Région Ile-de-France (Fond Talents Émergents 2020) et elle fait partie du « Vivier » du TNG de Lyon jusqu’en 2022/2023. La Grande Suite à reçu le prix de l’écriture du théâtre immersif de la Fondation Polycarpe. En 2021, Le CEPM n°7, installation performative dérivée est créée à la MC93.

L’Avant Seine Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@359degres.com »}] [{« link »: « https://eaf84304-296a-457c-af07-838fbf4d61c6.filesusr.com/ugd/7dc5d8_dff456f2030749ce8a19316027ecde8c.pdf »}, {« data »: {« author »: « cie 359 degru00e9s », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Grande Suite (teaser 1) 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QetsxwzejyQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QetsxwzejyQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCohByGiQFob2dfu_Ij3ttrw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=QetsxwzejyQ&list=PLTeAcoEHnTcI1TGmCDmHjEZONUExWBPtZ&index=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T20:30:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00

2023-11-01T17:00:00+01:00 – 2023-11-01T19:00:00+01:00

théâtre pluridisciplinaire

Axel Fried