Songe à la douceur Jeudi 12 octobre, 20h00 L’Avant Seine Théâtre de Colombes

Songe à la douceur est une comédie musicale aux couleurs électro, pop-rock. Les thèmes abordés sont extrêmement saisissables par un large public : l’amour, l’amitié, le désir, le deuil.

Songe à la douceur est une invitation à découvrir ou redécouvrir le mythe d’Eugène Onéguine. C’est un objet inclassable. À la fois épique et intime, il vogue entre fantasme et réalité, fantaisie et gravité. Songe à la douceur raconte comment les souvenirs qui rejaillissent éclairent notre avenir d’une lumière nouvelle.

L'Avant Seine Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:25:00+02:00

