Hip-Hop 4 Kidz – Sly Johnson l’Avant Seine / Théâtre de Colombes, 18 avril 2023, Colombes. Hip-Hop 4 Kidz – Sly Johnson Mardi 18 avril, 19h30 l’Avant Seine / Théâtre de Colombes Tarif plein 12€ / Tarif -30 ans 8€ Comme un voyage dans le temps, depuis les grands groupes américains jusqu’à IAM, MC Solaar, NTM en passant par Charles Aznavour, le chanteur du groupe Saïan Supa Crew accompagné sur scène de quatre musiciens hors pair, nous invite à retracer l’histoire de cette musique qui a traversé les générations ! ?

À découvrir en famille dès 6 ans !

2023-04-18T19:30:00+02:00 – 2023-04-18T21:00:00+02:00

2023-04-18T19:30:00+02:00 – 2023-04-18T21:00:00+02:00 Simon Garnier

