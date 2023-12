STAGE CORPS/CLOWN pour ADULTES – Cie de L’Athanor – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – L’Avant Seine Meudon, 13 janvier 2024, Meudon.

STAGE CORPS/CLOWN pour ADULTES – Cie de L’Athanor – Université A-Rodin (Ville de Meudon) – 13 et 14 janvier 2024 L’Avant Seine 90 €/week-end + 12,5 € d’adhésion à l’association

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T13:30:00+01:00 – 2024-01-14T17:30:00+01:00

STAGE CORPS/CLOWN

par Carole Picavet, comédienne de la Compagnie de l’Athanor

Pour apprivoiser par le jeu et le mouvement, la liberté du clown, et cheminer vers sa truculence et sa poésie. Grâce aux outils du comédien, expérimenter sa démesure et découvrir en soi et ensemble un nouvel élan créatif.

Les 13-14/01/2024 – 3-4/2/2024 -9-10/3/2024 – 27-28/04/2024 -25-26/5/2024

L'Avant Seine 3 rue du Martin Pêcheur, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 65 00 Au cœur du quartier de Meudon sur Seine, L'Avant Seine est un lieu de vie, de rencontres, de loisirs éducatifs, culturels et sportifs. Quel que soit votre âge, vous y trouverez un large choix d'activités et de services, proposés par les équipes municipales et les associations partenaires.

