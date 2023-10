Noël en scène L’Avant Seine Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Noël en scène L’Avant Seine Meudon, 16 décembre 2023, Meudon. Noël en scène Samedi 16 décembre, 15h30 L’Avant Seine Inscription Les bibliothécaires ne sont jamais à court d’idées quand il s’agit d’évoquer noël ! Venez piocher dans la hotte aux histoires, participer aux activités manuelles à partir de livres ou vous initier à l’art du furoshiki en leur compagnie. Animations en continu l’après-midi. Terminez la journée par le spectacle Contes de la neige et du froid d’Alexandra Castagnetti (Spectacle à 18h30). L’Avant Seine 3 rue du martin pêcheur, 92190 Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 00 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/meudon/events/contes-de-la-neige-et-du-froid-7909669 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00 avantseine mediatheque Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu L'Avant Seine Adresse 3 rue du martin pêcheur, 92190 Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville L'Avant Seine Meudon latitude longitude 48.820057;2.237781

L'Avant Seine Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/