Noël en scène L’Avant Seine Meudon, 16 décembre 2023, Meudon.

Noël en scène Samedi 16 décembre, 15h30 L’Avant Seine

Quand dehors, il fait froid, il fait blanc, les contes sont comme un bon feu auprès duquel se réchauffer. Les histoires se cachent dans des moufles, dans le touffu feuillage des sapins, et même dans des filles de neige… Elles nous invitent à semer les graines des rêves que nous souhaitons voir grandir avec l’an nouveau. Jeux de mains et chants ponctuent le spectacle, comme autant de flocons tombant du ciel. La kalimba accompagne en douceur le voyage des petits et des grands dans les contrées de l’imaginaire.

L’Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:30:00+01:00

avantseine mediatheque