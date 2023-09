Eveil musical 18 mois- 2 ans / 3-4 ans / 5-6 ans L’Avant Seine Meudon, 4 octobre 2023, Meudon.

Avec Claire Soumille, professeure

de violoncelle et d’éveil musical.

De la musique, de la joie de vivre, une pédagogie à l’écoute des besoins de l’enfant.

Rejoignez-nous pour une découverte ludique

et approfondie du monde sonore !

Mercredis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre,

6 et 20 décembre, 10 et 24 janvier, 7 et 28

février, 6 et 20 mars, 3 et 24 avril, 15 et 29

mai, 10 et 26 juin

De 10h à 10h45 : 18 mois - 2 ans

De 10h45 à 11h30 : 3 - 4 ans

Atelier à partager avec son enfant : tarif à la

séance entre 1,70 € et 8,50 € selon votre taux

d’effort, gratuit pour l’adulte accompagnant.

L'Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon

